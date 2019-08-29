Привет всем. Меня зовут Аня, мне 29 лет. Я жизнерадостный позитивный человек. Моя жизнь насыщена множеством приключений и увлекательных историй. В этой статье хочу поделится одной историей которая произошла с одной моей знакомой. В особенности рекомендую прочитать всем кого интересует работа для девушек за границей.





Работа для девушек за границей, Юлина история

Потому что, высокооплачиваемая работа для девушек за границей отзывы имеет весьма неоднозначные на разных сайтах. К сожалению, более половины обзоров это fake, написаны агентами от лица девочек.

Моя миссия, это абсолютно бесплатно поделится личным опытом и знаниями. Надеюсь благодаря этой информации всем станет легче найти работу за границей. Я не являюсь менеджером или скаутом, не предлагаю трудоустройство. Моя помощь заключается в том, что я делюсь лучшими местами где девушке найти работу.

Еще, хочу добавить что найти там можно любые предложения: эскорт, хостес, танцовщица, go-go, консумация, вебкам моделью и итд... После небольшого вступления, перейду к основной теме этого поста. Хочу рассказать две истории благодаря которым становится понятно, что работа за границей для девушек, может приносить высокий доход. Но в это же время, она может стать источником многих проблем. На примере этих двух жизненных ситуаций можно сделать вывод, что важно работать только в богатой стране и с проверенными работодателями. А теперь давайте по порядку.

Работа за границей для девушек бывает разной

К большому сожалению суровая правда заключается в том, что удачно найти работу девочке крайне сложно. В особенности, если девушки ищущие работу делают это впервые. Как показывает практика, отыскать стоящие вакансии для девушек с первого раза, не всегда могут даже опытные эскортницы. Удается примерно 50% на 50%. Другими словами, только половина соискателей находит достойное трудоустройство за рубежом. А вторая часть людей попадает в неприятные истории. Стоит отметить, что порой эти истории заканчиваются крайне печально. В этой статье я поделюсь личным опытом, как найти работу за границей девушке без опыта, и знания языка. Где смотреть 100% проверенные вакансии для девушек от надёжных работодателей.

Как Юля работать за границу летала

Это первая история которую хочу рассказать. В средине августа нынешнего года написала мне в telegram в личку Юля. Это молодая симпатичная девочка чуть больше 20 лет возрастом. Я её знаю по нашей группе болталка в телеграмм, она постоянно там с нами сидит. И поведала она мне историю как нашла себе работу за границей, а именно в Афинах. Началось всё с того что одно греческое эскорт агентство предложили поехать в эскорт тур в Грецию. В ходе предварительной беседы Юли и сутенёра, ей были предложены не лучшие условия сотрудничества. Если быть точнее то ей пообещали следующий заработок:



1 час 150$.



2 часа 300$.



3 часа 400$.



При этом расход и доход агентство с ней должно делить пополам. Не смотря на то что Юлю не особо впечатлил потенциальный доход, она согласилась работать с ними. По её словам причиной согласия стало предложение работодателя купить ей авиабилет. Само собой билет был приобретён в долг, и Юля была это вернуть по приезду.

12 августа 2019 года вечером, самолет рейсом Москва-Афины приземлился в греческом аэропорту, около 19:00. В котором находилась наша героиня. Время на прохождение таможни и паспортного контроля заняло не более 30 мин. И она поспешила к выходу. При выходе из терминала девочку встретил водитель агентства, который представился Сергеем. Это был молодой парень, с виду 27-30 лет. Он поздоровался, положив чемодан в багажник автомобиля, пригласил девушку за пассажирское сидение его авто. После чего он повёз её на квартиру.

Дорога с аэропорта до адреса где должна была проживать Юля, составила не боле 30 минут. Приехав к подъезду, она самостоятельно поднялась на 4 этаж, вместе с чемоданом. Открыв входную дверь, её встретили четыре других девушки. Это оказались её соседи по квартире. Не успев принять душ, ей позвонила оператор, сообщив что она немедленно должна выезжать на заказ... Из подробностей диспетчер сказала только что работа на 3 часа и водитель заедет через 7 мин, добавив что она должна быть готова к этому времени.

Первые неожиданности в Греции

Уже по дороге к клиенту Юля узнала сколько она должна взять денег у клиента. Ей озвучили сумму в 400 euro... Хотя изначально было обещано 450 евро за три часа. Еще хочу напомнить что эту сумму, девочка еще должна поделить 50 на 50 с агентством. Следующая неожиданной новостью стало то что стоимость проезда к клиенту и обратно, за счёт Юлии. Разумеется эти новости в какой-то степени поразили Юлию. Но главный сюрприз её ожидал по приезду на место к клиенту. Как оказалось, вместо обещанного одного мужчины, по факту было семь мужиков!!! Соответственно, она должна была с каждым из них заняться сексом. Это был шок... Но выбора никто не оставил, пришлось оставаться и работать с ними.

К несчастью для девочки, секс с семью греками не не был последней неожиданностью на тот вечер. Приехав обратно на квартиру, одна соседка по комнате первая спровоцировала конфликт. В результате которого Юля получила по лицу от старой, наглой проститутки. По её предположению, причиной драки, скорее всего послужила зависть старой соседки, что Юлька получила последний заказ. После полученных побоев, наша героиня позвонила сутенёру и пожаловалась на происходящие с ней вещи. Не смотря на то что за последних четыре часа произошло два события шокирующие сознание девочки, сутенёра это не удивило. В ответ она услышала: Не отвлекай меня по пустякам... - после чего, связь прервалась.

Конец первой истории

К счастью работа за границей для девочки Юли получила счастливый итог. Всё хорошо закончилось по причине что у неё хватило терпения на 3 дня вот так работать. На четвёртый день она сбежала от туда. При этом вернула сполна 200$ долг за авиа перелёт, так же с неё высчитали квартплату в размере 80$ за три дня проживания. Не заработав и копейки денег Юлька с радостью покинула это ужасное место.

История закончилась тем что она улетела из этой нищей страны в соседнее Европейское государство. Но уже в более богатую и перспективное место. Кроме того, в этот раз она попала в надёжное агентство и заработала не мало денег. А её первый опыт в Греции Юля старается забыть как кошмарный сон. Для меня только осталась загадкой как можно было додуматься найти работу в Греции? Если это читают девушки ищущие работу впервые, ниже для примера напишу средне статические данные. Которые являются наиболее точным ответом на вопрос: сколько может заработать девушка за границей?

Ответ: напишу средний уровень цен.



1 час = 200-250$.



2 часа = 350-400$.



3 часа = 500-550$.



Кроме этого, как принято девушке остается 100% от чаевых и дополнительная оплата за экстра эскорт услуги. В итоге реальный средний доход в Европе составляет примерно 8000$ за 20 дней.

P.S

В конце первой поучительной истории, нужно сделать важный вывод. А именно: работа для девушек за границей лучше всего в богатых странах. По этому, когда девушка ищет работу, она обязана знать главное правило. Что трудоустройство за рубежом в государствах с низким экономическим развитием. Потому что в 90% случаев ничего хорошего не получится.