Как ласкать член парня

Недавний пост про кунилингус, за сутки репостнули более 250 человек в моем телеграм канале. Вопрос «о чем бы вам было интересно почитать?» отпал сам собой. А не замахнуться ли на инструкцию как правильно ласкать мужской член? Специально не пишу про техники минета, потому что я обычно больше использую руки, а ртом только аккомпанирую.

Как-то раз, когда я поймала себя на том, что мои руки делают с членом что-то непонятное. Мой внутренний голос осуждающе сказал мне: «Лучше б ты на гитаре так умела играть!». В тот же самый момент мужчина на секунду пришел в сознание и сказал: «Офигеть! Ты играешь на нем, как на музыкальном инструменте».

Как в отношении себя я больше всего ценю вдумчивость и неторопливость, также я поступаю и с мужчиной.

Инструкция как правильно делать минет!

Ласки члена бывают двух видов

Прежде всего можно условно разделить виды доставления удовольствия 2 основных способа:

Оральные; мастурбация.

Прежде чем разберем оба варианта подробней, перед этим, чтобы научиться правильно ласкать мужской член, надо обязательно знать его анатомию.

В самом верху мужского органа находится головка члена. Обычно она прикрыта шкуркой, которую аккуратно потянув вниз она закатится оголив головку члена. Когда она не прикрыта крайней плотью это самое чувствительное место из-за множества окончаний эрогенных зон!

На рисунке 1 изображен лежащий член крайняя плоть (шкурка, капюшон) прикрывает головку члена. Под ней находиться наиболее чувствительная часть тела, лаская которую мужчинам нравится больше всего. Чтобы её оголить надо положить одну руку на ствол и обхвати член у основания. Затем достаточно нежного движения рукой потянув вниз, чтобы оголить головку пениса.

На рисунке 2 изображен лежащий член с открытой головкой члена. В этом виде более правильно ласкать член, чтобы максимально быстро его поднять. Для начала обхвати член у основания ствола, закоти крайнюю плоть прежде чем взять член в рот, подразни его нежно касаясь головки губами и языком.

Как ласкать член руками

Важно помнить что прежде чем переходить к интимной части перед этим как минимум хотя бы несколько минут надо уделить на предварительные ласки. По этому случаю отдельно писала как возбудить парня поведением или во время поцелуя и другие психологические приемы.

Мне нравится, когда член в оркестре появляется не сразу. Провести рукой по низу живота, особенно если там есть волосы. Волосы все больше сгущаются по мере того, как я приближаюсь к краю белья или полотенца.

Даже если мужчина уже раздет, мне нравится, чтобы на нем было полотенце, на бедрах. Чуть-чуть запустить руку туда, под ткань. Прижаться щекой, почувствовать тепло и запах.

Остановиться ненадолго, подумать о том, что там может быть, и что меня ждет. Подумать, возможно, последний раз перед тем, как мысли отключатся.

Если голова долго не отключается – у меня-то тревожный тип мышления, я могу думать о работе постоянно – то не торопиться, пока эти мысли не расплавятся.

Самое лучшее, что может сделать парень – это не мешать мне настраиваться. Мужчины часто, так же как и женщины, чувствуют себя обязанными что-то делать. Если даже он хочет лежать бревном и наслаждаться, он не может себе этого позволить.

Если он слишком распускает руки раньше времени, руки придется зафиксировать. Это не от того, что я какая-то госпожа, а просто мне нужно время.

Как правильно ласкать член ртом

Меня не смущает лежащий член. Более того, такой пенис мне больше всего хочется взять в рот. И просто держать его во рту, лаская языком чувствуя, как он наливается и заполняет собой все. Сейчас попытаюсь вспомнить ласки члена когда в боевом состоянии. Даже сейчас показываю себе руками.

Да, прежде чем ласкать член руками желательно много смазки, чтобы легко скользить. Смазку нужно постоянно добавлять, поэтому далеко ее убирать не надо. Она высыхает. Плохая высыхает быстрее, поэтому у меня с собой в сумке всегда небольшой тюбик хорошей дорогой смазки на водной основе. Почти как «бутылочка хорошего красного». Силиконовая тоже отличная, но она оставляет следы на постели.

Полезные советы как правильно ласкать член парня;

Обвить его двумя руками, положив оба большие пальца на уздечку. Совершайте движения еле заметными касаниями скользя пальцами вверх-вниз, по миллиметру.

Придерживая мужское достоинство одной рукой, двумя пальцами другой руки скользить по головке, описывая круги.

Так же придерживая, водить другой ладонью по всей поверхности.

Много смазки, обязательно много смазки. Мужской орган в ней должен буквально плавать.

Кончиком пальца проводить по кромке головки.

Гладить запястьями нежную кожу в промежности.

С яйцами осторожно!

Я очень люблю перебирать их руками и покусывать кожу во время минета, поэтому для меня счастье, когда мужчина любит жесткие воздействия. Но почти никто не отказывается от нежных поглаживаний и скольжений.

Упереться ногой в пространство между мошонкой и анусом. Или не ногой. Нащупать рукой, где начинается ствол, где его корень.

Ствол мужского достоинства

Нежный снаружи и ребристый внутри. Изучать его ребристость по колечку. С приоткрытой головкой, а потом с закрытой. Одним пальцем, другим, губами, языком.

В этом месте лучше всего ласкать член ртом, а трогать пальцами головку через крайнюю плоть. Обычно у всех она есть в наших краях.

Сложить обе ладони и пропускать член между ними. Или между пальцами, по очереди.

Водить членом по губам как губной помадой. Пробовать на вкус, слизывать капельки, придерживая яйца, если мужчина это любит. Облизывать, посасывать, сосать, набивать за щеки. Возвращаться и повторять стимуляции члена.

Останавливаться за секунду до оргазма и повторять снова движения головой.

Не дать кончить, а потом массировать напряжение от паха по ногам до ступней. Взять ступни, приподнять их, дать почувствовать их в невесомости. Повторить при необходимости, если он вас еще не выгонит к тому времени. :-)

Выводы

Как и во всем остальном что имеет отношение к занятию любовью, чтобы правильно ласкать член ртом или руками Важно раскрепоститься в постели и любить то что делаешь!