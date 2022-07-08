Поза наездницы в сексе

Каждый мужчина, занимаясь любовью со своей партнершей, хочет не только доставить ей удовольствие, но и увидеть в ней не меньшую, чем у него самого, увлеченность процессом и инициативность.

Поза девушка сверху всегда будоражила умы представителей сильного пола и ассоциировалась с такими женскими качествами как страстность, раскованность, уверенность в себе и готовность пробовать что-то новое.

Поза наездницы может принести массу приятных ощущений обоим партнерам и разнообразить половую жизнь. При условии если девушка знает как правильно быть сверху на парне.

Чтобы порадовать себя и своего любимого качественным сексом, нужно, прежде всего, знать, как правильно заниматься сексом в позе наездницы и какие существуют тонкости этого волнительного процесса.

В первую очередь надо отбросить стеснение и прочую чепуху которая мешает настроится на удовольствие. Об этом отдельно писала как раскрепоститься в сексе девушке и быть активной в постели с парнем.

Как правильно должна быть девушка сверху на парне

Лучший помощник в том, как научится позе наездницы – ваш личный опыт. Со временем вы поймете, что больше всего нравится во время секса в такой позиции вашему партнеру и вам. Вскоре техника секса женщина сверху и наездница наоборот будет доставлять незабываемое удовольствие обоим партнерам.

Однако существуют основы, которыми категорически нельзя пренебрегать:

Дайте вашей половинке возможность насладиться прекрасным видом женского обнаженного тела. Шикарный и возбуждающий вид, открывающийся мужчине, когда его женщина сверху – одна из главных причин, почему эта поза такая популярная.

Не стесняйтесь своего тела, не пытайтесь прикрыть грудь. Смотрите на партнера, двигайтесь раскованно и уверенно, получайте удовольствие от пылающего страстью взгляда мужчины на вас;

Вы сами выбираете, как двигаться в позе наездницы, контролируете глубину, ритмичность и угол проникновения пениса во влагалище. Мужчина оказывается в относительно пассивной позиции и может полностью расслабиться и отдаться приятным ощущениям.

Не стесняйтесь управлять процессом и ориентируйтесь не только на реакцию партнера, но и на то, что нравится лично вам. Можете немного побыть эгоистичной, мужчин очень возбуждают женщины, умеющие доставлять себе удовольствие;

Доступ к вашему телу – еще одно огромное преимущество позы наездницы. Не стесняйтесь стимулировать себе клитор или массировать соски. Такое зрелище заведет вашего партнера еще больше, а также доставит вам дополнительное удовольствие.

Когда поза девушка сверху в классическом исполнении лицом к лицу парень может внести свой вклад, лаская вашу грудь или массируя пальцами клитор.

Очень заводит представителей сильного пола возможность крепко, «по-хозяйски» держать за талию свою любимую во время фрикций, а также крепко сжимать ее ягодицы;

Варианты позы наездницы

Существует множество способов, как заниматься сексом в позе наездницы. Вы можете черпать вдохновение в Камасутре или изучить специальную литературу. Но чаще всего наездница поза бывает двух видов:

Девушка сверху лицом к лицу; Поза наездницы наоборот.

Второй вариант секс наездница наоборот когда девушка сверху, но повернувшись спиной к парню!

Разнообразие позиций позволяет выбирать именно то, что нравится вам с партнером, а также дает возможность пробовать что-то новенькое. Можно выделить основные позиции, как женщине заниматься сексом сверху:

Девушка садится лицом к парню, опираясь на согнутые в коленях ноги. Таким образом, мужчина может ласкать клитор женщины, а также, при желании, регулировать скорость и глубину проникновения, поддерживая ее за ягодицы;

Можешь двигаться вверх и вперед назад сидя на корточках лицом к партнеру, сидя на краю кровати. Этот вариант позы наездницы обеспечивает максимально глубокое проникновение и интенсивную стимуляцию точки джи;

Поза наездница наоборот - всё тоже самое только обратная наездница это когда спиной к партнеру. Позволяет мужчине по достоинству оценить роскошный вид своей женщины сзади, ласкать и слегка массировать анальное отверстие;

Лежа на партнере лицом друг к другу. В такой позиции женщина грудью прижимается к торсу мужчины и переносит большую часть своего веса на него. Для активного участия в процессе можно опираться на локти, можно также полностью расслабиться и предоставить контроль движений мужчине;

Поза наездницы, когда мужчина располагается сидя. Предоставляет максимально близкий контакт, можно заниматься любовью, крепко обнявшись. Очень удобная поза для ролевых игр;

Не существует единственного ответа, как правильно женщине находиться в позе сверху. Главными критериями удачно выбранной позы является ваша возможность активно двигаться и приятные ощущения.

Как правильно двигаться в позе наездницы?

Многих интересует, поза наездницы как правильно двигаться, чтобы доставить партнеру неземное блаженство. В вашем арсенале должны быть следующие виды движений:

Вертикальные движения: позволяют осуществлять стимуляцию пениса по всей длине. Таким образом удобнее всего двигаться, когда женщина хорошо упирается ногами о твердую поверхность. Также можно экспериментировать с углом введения полового члена, тем самым стимулируя разные отделы пениса и стенки влагалища;

Горизонтальные движения: такая техника позы наездницы применяется, когда член партнера находится во влагалище женщины. Преимущество горизонтальных движений в том, что одновременно стимулируется весь половой член целиком;

Круговые движения: считаются самыми эффектными и производят сильное впечатление на сильный пол;

Волнообразные движения: их особенностью является то, что член вводится и выводится под разными углами. Таким образом, происходит поочередная стимуляция разных частей пениса, что позволяет обоим партнерам получать удовольствие разной интенсивности;

Самое главное в том, как двигается девушка сверху – спонтанность и импровизация. Техническая часть также очень важна, однако ваша искренняя увлеченность процессом и смелые поиски новых путей получения удовольствия для вашего мужчины значат гораздо больше, чем отточенный и заученный «сценарий» полового акта.



