Как раскрепоститься в постели с парнем

Каждая женщина мечтает быть в постели огонь для своего мужчины и задаются вопросом как стать такой, которую невозможно забыть. Некоторые для этого стремятся обрести сногсшибательную внешность, вкладывая кучу денег в пластические операции и массу необязательных косметических процедур.

Другие денно и нощно штудируют Камасутру, пытаясь запомнить побольше поз и часто меняют партнёров, стараясь приобрести как можно больше опыта.

Но ни то, ни другое не делает женщину желанной и незабываемой. Все гораздо проще. Об этом и поговорим что нравится парням когда, делает девушка в постели и как быть активной в сексе.

Какой должна быть девушка в постели?

Необычная женщина умеет поддержать разговор. Ведь не всё время уходит на секс, и когда приходит время просто попить чаю и приятно побеседовать, мужчина сразу поймёт, насколько интересен, или же наоборот, примитивен внутренний мир партнерши.

А пустышка, даже очень красивая, никогда не вызовет у мужчины ни уважения, ни долговременной привязанности, не говоря уже о более серьёзных чувствах.

Женщина, желающая быть неповторимой, обязательно должна следить за собой. Да, возможно мужчина не обратит внимания на лишний вес, неаккуратный маникюр или небритые ножки.

Но если эти недочеты будут присутствовать постоянно, мужчина очень скоро не только заметит их, но и начнёт испытывать неприязненное отношение к женщине, не следящей за гигиеной своего тела и одежды.

Удивлять и интриговать своего мужчину должна каждая женщина. Все мужчины по натуре своей охотники, а потому элемент азартной охоты за новой «добычей» должен время от времени появляться в отношениях.

Следует менять образ, прическу, стиль одежды. Почувствовать себя актрисой, меняющейся роли!

Однако, переигрывать тоже не стоит, если нет желания прослыть неуравновешенной или ветреной.

Как быть активной в постели

Каждый мужчина хочет, чтобы им восхищались. Пусть он далеко не Аполлон, и не похож на красавца из Голливуда. Настоящая женщина всегда найдет повод похвалить своего любимого за его ласковость, надежность, чувство юмора, или за особые успехи в постели.

Непревзойденная любовница – это женщина, чувствующая, что мужчинам нравится в постели!

Во время секса она заботится о его удовольствии не меньше, чем о своем.

Не стесняется спросить какие у него сексуальные фантазии и, тем более, не стесняется их исполнить. При этом она чутко следит за каждым его движением и стоном, отмечая, что доставляет ему максимальное наслаждение!

Женщина, которая хочет надолго «влюбить» в себя мужчину, не отказывает ему в близости, даже если сама не совсем в настроении. Пойдя навстречу его желаниям, дама поможет мужчине сбросить сексуальное напряжение, пусть даже секс не будет слишком продолжительным и бурным.

Повышение самооценки поможет раскрепоститься в постели

Секрет привлекательности и сексуальности многих женщин состоит в любви. Любви к самой себе. Если Вы стесняетесь своего тела, никогда сильный пол не оценит Вас.

Поэтому нужно научиться не зацикливаться на своих недостатках (ведь и на Солнце есть пятна), полюбить достоинства, поверить в собственную красоту и стать чуточку увереннее.

В постели хорошая любовница не потерпит однообразия. Она будет придумывать что-то новенькое, подсматривать что-то во взрослом кино или специализированной литературе, с удовольствием согласится на эксперименты, предлагаемые партнером.

3 главные советы девушкам в постели

Она переборет свою скромность и застенчивость и сумеет страстно заниматься любовью и раскрепоститься.

Оральный секс; Чувствует любого мужчину; Отсутствует стеснение в постели.

При соблюдении этих правил ты никогда не будешь бревно в постели в глазах мужчины. Потому что знает, что в том, чтобы доставить удовольствие любимому человеку нет ничего постыдного.

Это самые главные вещи которые что нужно делать девушке в постели чтобы не быть бревном во время полового акта с парнем!

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